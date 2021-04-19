Кінто перший запропонував Нову Пошту
UA5000010356 ТОВ «НОВА ПОШТА» Дохідність до погашення 21.00%
виплата купону не щопівроку як в ОВДП а що 3 місяці
ну і звісно податки по таких бумагах - 19.5%
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 чер, 2023 11:32
Не зовсім по ОВДП, але все рівно цікаво
Кінто перший запропонував Нову Пошту
UA5000010356 ТОВ «НОВА ПОШТА» Дохідність до погашення 21.00%
виплата купону не щопівроку як в ОВДП а що 3 місяці
ну і звісно податки по таких бумагах - 19.5%
Додано: Чет 29 чер, 2023 11:40
В сад!! Депо надійніше. А тут ще небойсь і декларашку треба подавати
Додано: Чет 29 чер, 2023 13:23
Re: Ринок ОВДП
Подскажите пожалуйста -когда играетесь с ОВДП обязательно ли подавать "декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб"?
Додано: Чет 29 чер, 2023 13:46
Додано: Чет 29 чер, 2023 13:58
вівторкова валютна бумага UA4000227847 вже в Сенсі
хто хотів - налітай розбирай,
вангую розкупляють за пару днів
Додано: Чет 29 чер, 2023 14:51
Re: Ринок ОВДП
Шото странное у меня с приложением бонд - крутит и крутит , не могу войти , со вчерашнего вечера .Как у вас народ работает норм ?
Додано: Чет 29 чер, 2023 14:58
Додано: Чет 29 чер, 2023 14:58
Додано: Чет 29 чер, 2023 15:03
greenozon Спасибо сильно не переживал так как вчера проценты должны были быть , так вечерком в приват бабулесы зашли .
Додано: Чет 29 чер, 2023 15:07
Re: Ринок ОВДП
Говорят, в Дие появилась новая военная облигация Луганск с погашением 05.07.2023. У меня и еще двоих чел в Дии этой облигации не видно. А у вас как?
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