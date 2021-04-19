179.2. Відповідно до цього Кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, крім випадків, коли подання податкової декларації прямо передбачено цим Кодексом, якщо такий платник податку отримував:
доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;
доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.
Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.
У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень цього Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом.
таким образом операции с облигациями, которые проводятся через налоговых агентов (99,99%) никак не влияют на обязанность подавать декларацию если нет других причин которые обязывают подавать то и с облигациями подавать не обязательно если же есть причины которые обязывают, то в декларации необходимо указывать доход от облигаций, даже если налог при этом не возникнет
Допоможіть, хто знає, як нараховуються відсотки за облігаціях строком дії більше року. Приклад - є ОВДП (первинна купівля) строком дії 14 місяців. Виплата відсотків - 3 рази (63 дні, 182 дні, 182 дні=погашення) Вважав, що перші відсотки після 63 днів будут реально за ці 63 дні, але ні - дали більше ніж в 2 рази (31.66% від загальної суми відсотків за весь період) Але дали б 33.33% - зрозуміло, якщо поділили на 3 рівні частини, а тут 31.66% після 2 місяців роботи вкладених грошей .... НЕЗРОЗУМІЛА логіка ! Записав для себе, що залишилося ще 2 рази по 34.17% загальної суми виплати відсотків. Але може хтось знає цю аріфметику МінФіну на підкаже, або може є посилання на пояснення. Дякую !