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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 483484485486
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 15:29

  Jonn написав:Подскажите пожалуйста -когда играетесь с ОВДП обязательно ли подавать "декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб"?
см.здесь:
viewtopic.php?p=5585495#p5585495
viewtopic.php?p=5585970#p5585970
viewtopic.php?p=5586116#p5586116
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 15:38

Re: Ринок ОВДП

179.2. Відповідно до цього Кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, крім випадків, коли подання податкової декларації прямо передбачено цим Кодексом, якщо такий платник податку отримував:

доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.

У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень цього Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом.


таким образом операции с облигациями, которые проводятся через налоговых агентов (99,99%) никак не влияют на обязанность подавать декларацию
если нет других причин которые обязывают подавать то и с облигациями подавать не обязательно
если же есть причины которые обязывают, то в декларации необходимо указывать доход от облигаций, даже если налог при этом не возникнет
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 15:43

  Ferlakur написав:Говорят, в Дие появилась новая военная облигация Луганск с погашением 05.07.2023. У меня и еще двоих чел в Дии этой облигации не видно. А у вас как?

Бачив сьогодні, але зараз вже нема. Сенс її брати також сумнівний - там щось менше 2 грн на обл. мало прирости.
Сенс пропонує дві в $.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:20

  Ferlakur написав:Говорят, в Дие появилась новая военная облигация Луганск с погашением 05.07.2023. У меня и еще двоих чел в Дии этой облигации не видно. А у вас как?

Вона як би не дуже нова - бо в Дії вона продавалась раніше. А наявність? У таблиці шановного mustbe вона є у списку - але як спідчать дані цієї ж таблиці наразі її нема на продажу - https://mustbe.ml/tables/ovgz?%D0%94%D0%B8%D1%8F
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:44

Re: Ринок ОВДП

Допоможіть, хто знає, як нараховуються відсотки за облігаціях строком дії більше року.
Приклад - є ОВДП (первинна купівля) строком дії 14 місяців.
Виплата відсотків - 3 рази (63 дні, 182 дні, 182 дні=погашення)
Вважав, що перші відсотки після 63 днів будут реально за ці 63 дні, але ні - дали більше ніж в 2 рази (31.66% від загальної розрахованої суми відсотків за весь період)
Але дали б 33.33% - зрозуміло, якщо поділили на 3 рівні частини, а тут 31.66% після 2 місяців роботи вкладених грошей ....
НЕЗРОЗУМІЛА логіка !
Записав для себе, що залишилося ще 2 рази по 34.17% загальної суми виплати відсотків.
Але може хтось знає цю аріфметику МінФіну на підкаже, або може є посилання на пояснення.
Дякую !
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:12

rasmus Напевно Ви купляли їх не за номінальною вартістю, а дорожче тому і виплата наступила швидше і розмір її приємно здивував. Вкажіть № паперу і буде ясніше.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:28

  rasmus написав:Допоможіть, хто знає, як нараховуються відсотки за облігаціях строком дії більше року.
Приклад - є ОВДП (первинна купівля) строком дії 14 місяців.
Виплата відсотків - 3 рази (63 дні, 182 дні, 182 дні=погашення)
Вважав, що перші відсотки після 63 днів будут реально за ці 63 дні, але ні - дали більше ніж в 2 рази (31.66% від загальної розрахованої суми відсотків за весь період)
Але дали б 33.33% - зрозуміло, якщо поділили на 3 рівні частини, а тут 31.66% після 2 місяців роботи вкладених грошей ....
НЕЗРОЗУМІЛА логіка !
Записав для себе, що залишилося ще 2 рази по 34.17% загальної суми виплати відсотків.
Але може хтось знає цю аріфметику МінФіну на підкаже, або може є посилання на пояснення.
Дякую !

ого как сложно завернули, каждая облигация свой график выплат, чаще всего он неизменный до погашения, неважно кто когда и почем купил, гуглите
https://mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
nekefer
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