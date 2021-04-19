179.2. Відповідно до цього Кодексу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, крім випадків, коли подання податкової декларації прямо передбачено цим Кодексом, якщо такий платник податку отримував:
доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;
доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;
доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.
Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.
У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень цього Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом.
таким образом операции с облигациями, которые проводятся через налоговых агентов (99,99%) никак не влияют на обязанность подавать декларацию если нет других причин которые обязывают подавать то и с облигациями подавать не обязательно если же есть причины которые обязывают, то в декларации необходимо указывать доход от облигаций, даже если налог при этом не возникнет
Допоможіть, хто знає, як нараховуються відсотки за облігаціях строком дії більше року. Приклад - є ОВДП (первинна купівля) строком дії 14 місяців. Виплата відсотків - 3 рази (63 дні, 182 дні, 182 дні=погашення) Вважав, що перші відсотки після 63 днів будут реально за ці 63 дні, але ні - дали більше ніж в 2 рази (31.66% від загальної розрахованої суми відсотків за весь період) Але дали б 33.33% - зрозуміло, якщо поділили на 3 рівні частини, а тут 31.66% після 2 місяців роботи вкладених грошей .... НЕЗРОЗУМІЛА логіка ! Записав для себе, що залишилося ще 2 рази по 34.17% загальної суми виплати відсотків. Але може хтось знає цю аріфметику МінФіну на підкаже, або може є посилання на пояснення. Дякую !
rasmus написав:Допоможіть, хто знає, як нараховуються відсотки за облігаціях строком дії більше року. Приклад - є ОВДП (первинна купівля) строком дії 14 місяців. Виплата відсотків - 3 рази (63 дні, 182 дні, 182 дні=погашення) Вважав, що перші відсотки після 63 днів будут реально за ці 63 дні, але ні - дали більше ніж в 2 рази (31.66% від загальної розрахованої суми відсотків за весь період) Але дали б 33.33% - зрозуміло, якщо поділили на 3 рівні частини, а тут 31.66% після 2 місяців роботи вкладених грошей .... НЕЗРОЗУМІЛА логіка ! Записав для себе, що залишилося ще 2 рази по 34.17% загальної суми виплати відсотків. Але може хтось знає цю аріфметику МінФіну на підкаже, або може є посилання на пояснення. Дякую !
Ой+ написав:rasmus Напевно Ви купляли їх не за номінальною вартістю, а дорожче тому і виплата наступила швидше і розмір її приємно здивував. Вкажіть № паперу і буде ясніше.
Стандартно купляв UA4000226286 Дата розміщення - 25.04.2023 Дати сплати відсотків - 28.06.2023, 27.12.2023, 26.06.2024 Дата погашення - 26.06.2024 Ціна одного ЦП - 994.58 гр. Розмір купонного платежу на одну облігацію = 70.0 гр. Середньозважений / Встановлений рівень дохідності (%) - 19,00%
Який дохід Ви б прорахували собі на 28.06.2023 ?
Зараз бачу, що 28.06.2023 отримав дійсно 70.0 гр. з кожної облігації, як було вказано в описі. Але якщо рахувати 19,00% річних, то за 2 місяці на 28.06.2023 мав би отримати всього 32.62 гр. за одну. Тому і запитав чому так .... Тоді питання - а що буде з відсотками наступні 2 періоди по пів-року ? Скільки буде сплачено за одну облігацію ?
Востаннє редагувалось rasmus в Чет 29 чер, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Ви не написали скільки платили за облігацію, а це було напевно більше ніж зараз 963 грн - от Вам і секрет чому за 2 міс 70 грн. Вартість облігації зараз впала до 956 грн. якщо зараз її в сенсі продавати, але тоді навіть 19% не вийде. А тепер чекайте півроку ще на 70 і ще раз вкінці + номінал 1000. От тоді побачите, що є якраз 19,11% річних.