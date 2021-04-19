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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 29 чер, 2023 20:24
nekefer написав:
а если по такой формуле?
Лучше исходя из реалий:
- купил облигацию UA4000226286 за 994.58 гр. : 25.04.2023 -994.58 гр.
- 1 период: 25.04.2023 --- 28.06.2023 +70 гр.
- 2 период: 28.06.2023 --- 27.12.2023 +70 гр.
- 3 период: 27.12.2023 --- 26.06.2024 +70 гр. +1000 гр.
Всего дней = 427
Доход (%) = (1210/994.58 -1)*100*365/427 = 18.51 %
Вывод: Не соответствует " Встановлений рівень дохідності (%) - 19,00%"
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rasmus
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:38
rasmus написав: nekefer написав:
а если по такой формуле?
Лучше исходя из реалий:
- купил облигацию за 994.58 гр. : 25.04.2023 -994.58 гр.
- 1 период: 25.04.2023 --- 28.06.2023 +70 гр.
- 2 период: 28.06.2023 --- 27.12.2023 +70 гр.
- 3 период: 27.12.2023 --- 26.06.2024 +70 гр. +1000 гр.
Всего дней = 427
Доход (%) = (1210/994.58 -1)*100*365/427 = 18.51 %
с такой точки зрения выплата всех купонов в конце срока аналогична выплате всех купонов в первый же месяц, согласитесь это не соответствует реалиям
в реалиях просто примите к сведению, что доходность облигаций с купонами (ее не просто так такую сложную вывели) будет отличаться от привычной Вам формулы
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nekefer
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:49
nekefer написав: rasmus написав: nekefer написав:
а если по такой формуле?
Лучше исходя из реалий:
- купил облигацию за 994.58 гр. : 25.04.2023 -994.58 гр.
- 1 период: 25.04.2023 --- 28.06.2023 +70 гр.
- 2 период: 28.06.2023 --- 27.12.2023 +70 гр.
- 3 период: 27.12.2023 --- 26.06.2024 +70 гр. +1000 гр.
Всего дней = 427
Доход (%) = (1210/994.58 -1)*100*365/427 = 18.51 %
с такой точки зрения выплата всех купонов в конце срока аналогична выплате всех купонов в первый же месяц, согласитесь это не соответствует реалиям
в реалиях просто примите к сведению, что доходность облигаций с купонами (ее не просто так такую сложную вывели) будет отличаться от привычной Вам формулы
Да, уже понял и принял, что НЕСКОЛЬКО выплат уменьшают реальную установленную доходность облигации, но дают возможность получить прибыль от купонных выплат, вложив их куда-то на период действия этой облигации.
В случае с короткими облигациями с 1 выплатой в конце такого нет.
Может кому тоже будет полезно, кто не считал или не задумывался.
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rasmus
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Додано: Чет 29 чер, 2023 21:13
rasmus написав: nekefer написав:
а если по такой формуле?
Лучше исходя из реалий:
- купил облигацию UA4000226286 за 994.58 гр. : 25.04.2023 -994.58 гр.
- 1 период: 25.04.2023 --- 28.06.2023 +70 гр.
- 2 период: 28.06.2023 --- 27.12.2023 +70 гр.
- 3 период: 27.12.2023 --- 26.06.2024 +70 гр. +1000 гр.
Всего дней = 427
Доход (%) = (1210/994.58 -1)*100*365/427 = 18.51 %
Вывод: Не соответствует " Встановлений рівень дохідності (%) - 19,00%"
Но идем далее исходя из принципа "Деньги делают деньги" и вкладываем эти 70 гр. после 2 и 1 периода на депозит на пол-года и год под 17% и 18% годовых грязными соответственно - доход чистыми соответственно 4.80 и 10.14 гр.
И получаем к окончанию срока работы облигации:
Доход (%) = ((1210+4.8+10.14)/994.58 -1)*100*365/427 = 19.8 %
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rasmus
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Додано: Чет 29 чер, 2023 21:17
rasmus написав:
Может кому тоже будет полезно, кто не считал или не задумывался.
Судя по тому, что от последнего пережёвывания формул определения доходности
и двух месяцев не прошло, вряд ли
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Додано: Чет 29 чер, 2023 21:24
спасибо, и там почитаю
выпадал из форума на пару лет, вернулся только неделю назад к регулярному просмотру.
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rasmus
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 01:48
То есть получается если я покупаю бумагу на три года например то доходність будет меньшая по любому?Или есть исключения.Спасибо.
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Вадимка
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 01:56
Вадимка написав:
То есть получается если я покупаю бумагу на три года например то доходність будет меньшая по любому?Или есть исключения.Спасибо.
Меньшая по сравнению с чем? Так, чтобы любого другого инвестирования - навряд ли.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:39
Вадимка написав:
То есть получается если я покупаю бумагу на три года например то доходність будет меньшая по любому?Или есть исключения.Спасибо.
Все зависит от разницы между реальной стоимостью покупки облигации и её номинальной ценой (1000 гр.)
Покажу ниже пример даже по короткосрочному выпуску, но с промежуточной выплатой процентов - там реальный доход даже выше получается установленного.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:52
Вадимка написав:
То есть получается если я покупаю бумагу на три года например то доходність будет меньшая по любому?Или есть исключения.Спасибо.
Если выплаты раз в год, то совпадает.
Если 2 раза год, то меньшая.
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