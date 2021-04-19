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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:31
Приклад короткострокової облігації, коли реальна дохідність вища за встановлену:
UA4000224380
Дата розміщення - 21.02.2023
Дати сплати відсотків - 16.08.2023, 14.02.2024
Дата погашення - 14.02.2024
Термін обігу (дн.) - 357
Ціна одного ЦП - 954.55 гр.
Розмір купонного платежу на одну облігацію = 64.7 гр.
Середньозважений / Встановлений рівень дохідності (%) - 18,50 %
Рахуємо дохід:
- 1 період: 21.02.2023 --- 16.08.2023 + 64.7 гр.
- 2 період: 16.08.2023 --- 14.02.2024 + 64.7 гр. + 1000 гр.
Дохід (%) = ((1000+64.7+64.7)/954.55 -1)*100*365/357 = 18.73 %
Висновок: реальний дохід (18.73 %) більш ніж встановлений (18.50 %)
Хоча такої ОВДП реально немає з дорозміщенням 21.02.2023 (але купляв на цю дату), є тільки 14.02.2023, тоді Термін обігу (дн.) - 364 дні та дохід :
Дохід (%) = ((1000+64.7+64.7)/954.55 -1)*100*365/364 = 18.37 %
Востаннє редагувалось rasmus
в П'ят 30 чер, 2023 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:34
M-A-X написав: Вадимка написав:
То есть получается если я покупаю бумагу на три года например то доходність будет меньшая по любому?Или есть исключения.Спасибо.
Если выплаты раз в год, то совпадает.
Если 2 раза год, то меньшая.
да, верно
Коррекция - "Если выплаты раз в год, то совпадает." --- если выплата единственная по окончанию срока действия ЦБ.
"Если 2 раза год, то меньшая." --- если есть ЛЮБОЕ количество промежуточных выплат процентов.
Вкладывайте купонные выплаты в оборот и получите в общем доходность по этому выпуску выше, чем установленная изначально.
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rasmus
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:30
Скажите, покупка через дию на выходных или в не опер. время работает?
Днём покупал по одной цене. А сейчас - цена уже изменилась. Это цена уже понедельника?
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