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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:31

Re: Ринок ОВДП

Приклад короткострокової облігації, коли реальна дохідність вища за встановлену:

UA4000224380
Дата розміщення - 21.02.2023
Дати сплати відсотків - 16.08.2023, 14.02.2024
Дата погашення - 14.02.2024
Термін обігу (дн.) - 357
Ціна одного ЦП - 954.55 гр.
Розмір купонного платежу на одну облігацію = 64.7 гр.
Середньозважений / Встановлений рівень дохідності (%) - 18,50 %

Рахуємо дохід:

- 1 період: 21.02.2023 --- 16.08.2023 + 64.7 гр.
- 2 період: 16.08.2023 --- 14.02.2024 + 64.7 гр. + 1000 гр.

Дохід (%) = ((1000+64.7+64.7)/954.55 -1)*100*365/357 = 18.73 %

Висновок: реальний дохід (18.73 %) більш ніж встановлений (18.50 %)

Хоча такої ОВДП реально немає з дорозміщенням 21.02.2023 (але купляв на цю дату), є тільки 14.02.2023, тоді Термін обігу (дн.) - 364 дні та дохід :

Дохід (%) = ((1000+64.7+64.7)/954.55 -1)*100*365/364 = 18.37 %
Востаннє редагувалось rasmus в П'ят 30 чер, 2023 10:39, всього редагувалось 1 раз.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:34

  M-A-X написав:
  Вадимка написав:То есть получается если я покупаю бумагу на три года например то доходність будет меньшая по любому?Или есть исключения.Спасибо.

Если выплаты раз в год, то совпадает.
Если 2 раза год, то меньшая.

да, верно
Коррекция - "Если выплаты раз в год, то совпадает." --- если выплата единственная по окончанию срока действия ЦБ.
"Если 2 раза год, то меньшая." --- если есть ЛЮБОЕ количество промежуточных выплат процентов.

Вкладывайте купонные выплаты в оборот и получите в общем доходность по этому выпуску выше, чем установленная изначально.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 18:30

Re: Ринок ОВДП

Скажите, покупка через дию на выходных или в не опер. время работает?
Днём покупал по одной цене. А сейчас - цена уже изменилась. Это цена уже понедельника?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 00:16

la9
У вихідні - працює, буде ціна понеділка.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 08:23

Ось і я потрапив у ситуацію, коли після оплати облігацій в Дії партнер (ICU) скасував угоду через те, що ціна облігацій змінилася. Це вже обговорювалося на форумі і, судячи з того що тема затихла, всім все повернули протягом трьох робочих днів. Тому буду чекати.
Але незрозуміло, чому в принципі виникають такі ситуації. У мене між оплатою та скасуванням угоди пройшло приблизно півтори години (01.07, 09.50 - 11.20). Що змінилося за цей час? Пам'ятаю, що і раніше така фігня виникала у вихідні. То, можливо, краще на вихідних не робити покупки? І чиї це приколи - Дії чи ICU?
AlexTk
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