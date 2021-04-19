А облігації на рахунок в ICU зайшли?
Якщо так, то "в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але якщо через ICU, то з обіду в суботу"
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:40
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:52
В Дие - висят в статусе "В обработке".
От Исы вроде было какое-то мыло с подтверждением, стёр не читая.
Кстати - хотел вчера через Дия-Бонд купить.
Так он не подтвердил покупку, написал, что мне "отказано в обслуживании".
Думаю - просто глюк, болеет он
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:56
mustbe
Тогда, возможно, Вам тоже придет отлуп, и мне будет не так обидно
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