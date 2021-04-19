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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 02 лип, 2023 11:40
mustbe написав: AlexTk написав:
Отже, висновок: в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але не через ICU.
Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.
А облігації на рахунок в ICU зайшли?
Якщо так, то "в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але якщо через ICU, то з обіду в суботу"
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AlexTk
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:52
AlexTk написав:
Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.
А облігації на рахунок в ICU зайшли?
Якщо так, то "в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але якщо через ICU, то з обіду в суботу"
В Дие - висят в статусе "В обработке".
От Исы вроде было какое-то мыло с подтверждением, стёр не читая.
Кстати - хотел вчера через Дия-Бонд купить.
Так он не подтвердил покупку, написал, что мне "отказано в обслуживании".
Думаю - просто глюк, болеет он
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Додано: Нед 02 лип, 2023 11:56
mustbe
Тогда, возможно, Вам тоже придет отлуп, и мне будет не так обидно
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:42
AlexTk написав: mustbe написав: AlexTk написав:
Отже, висновок: в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але не через ICU.
Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.
А облігації на рахунок в ICU зайшли?
Якщо так, то "в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але якщо через ICU, то з обіду в суботу"
А у вас статус після відмови змінився? В мене трохи інший кейс. Я купив облігації в п'ятницю зранку (підписав, оплатив), а ввечері п'ятниці (сьогодні тільки побачив) прийшло повідомлення - замовлення скасовано бо немає доступних облігацій (тобто облігацій які були схвалені на продаж). Сиджу думаю що за треш чи якийсь збій в системі (випадково прийшло таке повідомлення)
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Boundless
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Додано: Нед 02 лип, 2023 21:54
Boundless написав:
А у вас статус після відмови змінився? В мене трохи інший кейс. Я купив облігації в п'ятницю зранку (підписав, оплатив), а ввечері п'ятниці (сьогодні тільки побачив) прийшло повідомлення - замовлення скасовано бо немає доступних облігацій (тобто облігацій які були схвалені на продаж). Сиджу думаю що за треш чи якийсь збій в системі (випадково прийшло таке повідомлення)
Ні, не змінився - "В обробці", як і було. Тільки повідомлення в дію надійшло про відмову.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 09:30
mustbe написав: AlexTk написав:
Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.
А облігації на рахунок в ICU зайшли?
В Дие - висят в статусе "В обработке".
От Исы вроде было какое-то мыло с подтверждением, стёр не читая.
У продовження історії з відмовою ICU в купівлі ОВДП. На лінії клієнтської підтримки ICU сказали, що ніякої відмови не було, ОВДП протягом дня мають бути на рахунку (наразі статус "в обробці"), а те що Дія пише про скасування купівлі - це помилка самої Дії.
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