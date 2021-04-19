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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:40

  mustbe написав:
  AlexTk написав:Отже, висновок: в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але не через ICU.

Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.

А облігації на рахунок в ICU зайшли?
Якщо так, то "в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але якщо через ICU, то з обіду в суботу" :wink:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:52

  AlexTk написав:
Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.

А облігації на рахунок в ICU зайшли?
Якщо так, то "в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але якщо через ICU, то з обіду в суботу" :wink:

В Дие - висят в статусе "В обработке".
От Исы вроде было какое-то мыло с подтверждением, стёр не читая.

Кстати - хотел вчера через Дия-Бонд купить.
Так он не подтвердил покупку, написал, что мне "отказано в обслуживании".
Думаю - просто глюк, болеет он
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 11:56

mustbe
Тогда, возможно, Вам тоже придет отлуп, и мне будет не так обидно :wink:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:42

Re: Ринок ОВДП

AlexTk написав:
  mustbe написав:
  AlexTk написав:Отже, висновок: в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але не через ICU.

Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.

А облігації на рахунок в ICU зайшли?
Якщо так, то "в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але якщо через ICU, то з обіду в суботу" :wink:
А у вас статус після відмови змінився? В мене трохи інший кейс. Я купив облігації в п'ятницю зранку (підписав, оплатив), а ввечері п'ятниці (сьогодні тільки побачив) прийшло повідомлення - замовлення скасовано бо немає доступних облігацій (тобто облігацій які були схвалені на продаж). Сиджу думаю що за треш чи якийсь збій в системі (випадково прийшло таке повідомлення)
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:54

  Boundless написав:А у вас статус після відмови змінився? В мене трохи інший кейс. Я купив облігації в п'ятницю зранку (підписав, оплатив), а ввечері п'ятниці (сьогодні тільки побачив) прийшло повідомлення - замовлення скасовано бо немає доступних облігацій (тобто облігацій які були схвалені на продаж). Сиджу думаю що за треш чи якийсь збій в системі (випадково прийшло таке повідомлення)

Ні, не змінився - "В обробці", як і було. Тільки повідомлення в дію надійшло про відмову.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 09:30

  mustbe написав:
  AlexTk написав:
Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.

А облігації на рахунок в ICU зайшли?

В Дие - висят в статусе "В обработке".
От Исы вроде было какое-то мыло с подтверждением, стёр не читая.

У продовження історії з відмовою ICU в купівлі ОВДП. На лінії клієнтської підтримки ICU сказали, що ніякої відмови не було, ОВДП протягом дня мають бути на рахунку (наразі статус "в обробці"), а те що Дія пише про скасування купівлі - це помилка самої Дії.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:31

Re: Ринок ОВДП

Ніхто не обговорює нову функцію в сенсі з продажу своїх овдп?
Зручно, але ще не дивився математику.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:52

  RobinGood написав:Ніхто не обговорює нову функцію в сенсі з продажу своїх овдп?
Зручно, але ще не дивився математику.

Якщо термін ближчий, то різниця між покупкою і продажом частки %, а на тривалих термінах до 3 %.
  AlexTk написав:У продовження історії з відмовою ICU в купівлі ОВДП. На лінії клієнтської підтримки ICU сказали, що ніякої відмови не було, ОВДП протягом дня мають бути на рахунку (наразі статус "в обробці"), а те що Дія пише про скасування купівлі - це помилка самої Дії.

Також 1-го двічі закупляв цей випуск в ICU через Дію і обробляються. А з Дії часто бувало вискакувало, що відхилено, але все спрацьовувало.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:06

  RobinGood написав:Ніхто не обговорює нову функцію в сенсі з продажу своїх овдп?
Зручно, але ще не дивився математику.

А что там обговаривать? Работает. Цена на 1% ниже от цены продажи (по долларовым так сейчас выходит) или даже выгоднее, например сейчас 226260 покупаются за 1041.97, а продаются за 1044.35 - это минус 0.23% всего. А если от цены продажи ICU считать (1043.13), то и всего-то минус 0.11%. Насколько те или иные бумаги будет выгодно сбрасывать - это уже по-обстоятельствам, но как вариант получить деньги, если срочно понадобятся, не плохой. Очевидный минус: деньги будут на счету Сенса с его не шибко щедрыми лимитами на вывод.
moveton
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