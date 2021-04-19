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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:49

greenozon Да.Сегодня была только одна облигация у них.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 06:44

Re: Ринок ОВДП

  AlexTk написав:ICU сказали, що ніякої відмови не було, ОВДП протягом дня мають бути на рахунку (наразі статус "в обробці")

Зарахували в 22:15. Виплачує ICU також пізніше за інших за ті самі папери.
  moveton написав:например сейчас 226260 покупаются за 1041.97, а продаются за 1044.35 - это минус 0.23% всего.

А 207518 761.85 на 741.96 мінус 2,61%. Чим пізніше погашення, тим більша різниця.
Ой+
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