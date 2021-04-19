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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 489490491492>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 00:49

greenozon Да.Сегодня была только одна облигация у них.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 06:44

Re: Ринок ОВДП

  AlexTk написав:ICU сказали, що ніякої відмови не було, ОВДП протягом дня мають бути на рахунку (наразі статус "в обробці")

Зарахували в 22:15. Виплачує ICU також пізніше за інших за ті самі папери.
  moveton написав:например сейчас 226260 покупаются за 1041.97, а продаются за 1044.35 - это минус 0.23% всего.

А 207518 761.85 на 741.96 мінус 2,61%. Чим пізніше погашення, тим більша різниця.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:50

Re: Ринок ОВДП

В мене історія теж завершилась happy end'ом. Вчора ввечері папери були зараховані, в дії коректний статус "придбано"
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 10:53

  AlexTk написав:У продовження історії з відмовою ICU в купівлі ОВДП. На лінії клієнтської підтримки ICU сказали, що ніякої відмови не було, ОВДП протягом дня мають бути на рахунку (наразі статус "в обробці"), а те що Дія пише про скасування купівлі - це помилка самої Дії.

Цікаво, в мене минулого місяця по купівлі у неділю чз дію у ІКУ теж типу купив, гроші списались, потім дія повідомила про відмову. При цьому, в понеділок ці обліги в дії вже не висіли "в обробці", а просто зникли... а на другий роб день повернулись кошти. Виходить, якщо по "відмовленим" статус наступного дня "в обробці", то купівля таки здійснилась.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 11:16

Тепер по купівлі чз дію у Кінто приколи - подав заявку на купівлю вчора в обід. Але схвалення заявки від Кінто прийшло аж в 22.59, зашибись ... ну а чз годину прийшло повідомлення про відхилення заявки.
Тут на форумі писали, що при купівлі чз дію якщо чз годину після схвалення заявки не здійснити купівлю, то буде відмова. Ну, то таке. А от схвалення обідньої заявки під ніч, то вже перебор, явно ж не руцями це робилось. Підозрюю, що якщо б я не спав та купив по такій схемі, то був би квест з наступною відмовою та поверненням коштів, оскільки в обід, коли подавав заявку, була одна ціна, а ввечері вже ставиться ціна наступного дня.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:54

Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизилась
https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/4/701882/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:03

  mustbe написав:
  AlexTk написав:Отже, висновок: в Дії на вихідні ОВДП купувати можна, але не через ICU.

Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.

З купівлею у вихідні вийшло краще ніж не у вихідні - сьогодні ці папери вже по 1044.66 і це все одно краще як у інших продавців.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:08

  Ой+ написав:
  mustbe написав:Купил вчера без проблем через Дия-Ису в обед по 1043.13.

З купівлею у вихідні вийшло краще ніж не у вихідні - сьогодні ці папери вже по 1044.66 і це все одно краще як у інших продавців.

Так сегодня вторник уже. В понедельник цена должна была быть такая же, как в выходные. Во всяком случае по нужной мне бумаге я как раз в эти выхи смотрел на цену в субботу, но из за того, что банк тормозит с СЭП на карточку до понедельника, покупал уже в понедельник. Цена не изменилась.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:29

  greenozon написав:Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизилась
https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/4/701882/

НБУ обещал понизить ставку
особенно сильным будет эффект на дальних сроках погашения
например если условная дисконтная облигация на год при доходности 20% раньше стоила 1000/1,2=833,33 грн, то после снижения ставки до 10% станет стоить 1000/1,1=909,09грн
т.е. одномоментно подорожает на 909/833=9%
а двухлетние облигации подорожают на 18%, не за месяц, а за один день когда повысят ставку
но это не точно
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:31

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Так сегодня вторник уже.

За добу 3,53 незле?
Думаю, що вже за цим папером так більше не буде.
Ой+
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