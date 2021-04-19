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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 лип, 2023 06:44
Re: Ринок ОВДП
Зарахували в 22:15. Виплачує ICU також пізніше за інших за ті самі папери.
А 207518 761.85 на 741.96 мінус 2,61%. Чим пізніше погашення, тим більша різниця.
Додано: Вів 04 лип, 2023 09:50
Re: Ринок ОВДП
В мене історія теж завершилась happy end'ом. Вчора ввечері папери були зараховані, в дії коректний статус "придбано"
Додано: Вів 04 лип, 2023 10:53
Цікаво, в мене минулого місяця по купівлі у неділю чз дію у ІКУ теж типу купив, гроші списались, потім дія повідомила про відмову. При цьому, в понеділок ці обліги в дії вже не висіли "в обробці", а просто зникли... а на другий роб день повернулись кошти. Виходить, якщо по "відмовленим" статус наступного дня "в обробці", то купівля таки здійснилась.
Додано: Вів 04 лип, 2023 11:16
Тепер по купівлі чз дію у Кінто приколи - подав заявку на купівлю вчора в обід. Але схвалення заявки від Кінто прийшло аж в 22.59, зашибись ... ну а чз годину прийшло повідомлення про відхилення заявки.
Тут на форумі писали, що при купівлі чз дію якщо чз годину після схвалення заявки не здійснити купівлю, то буде відмова. Ну, то таке. А от схвалення обідньої заявки під ніч, то вже перебор, явно ж не руцями це робилось. Підозрюю, що якщо б я не спав та купив по такій схемі, то був би квест з наступною відмовою та поверненням коштів, оскільки в обід, коли подавав заявку, була одна ціна, а ввечері вже ставиться ціна наступного дня.
Додано: Вів 04 лип, 2023 17:54
Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизилась
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:03
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:08
Так сегодня вторник уже. В понедельник цена должна была быть такая же, как в выходные. Во всяком случае по нужной мне бумаге я как раз в эти выхи смотрел на цену в субботу, но из за того, что банк тормозит с СЭП на карточку до понедельника, покупал уже в понедельник. Цена не изменилась.
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:29
НБУ обещал понизить ставку
особенно сильным будет эффект на дальних сроках погашения
например если условная дисконтная облигация на год при доходности 20% раньше стоила 1000/1,2=833,33 грн, то после снижения ставки до 10% станет стоить 1000/1,1=909,09грн
т.е. одномоментно подорожает на 909/833=9%
а двухлетние облигации подорожают на 18%, не за месяц, а за один день когда повысят ставку
но это не точно
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:31
Re: Ринок ОВДП
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