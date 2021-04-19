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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:35
Ой+ написав: moveton написав:
Так сегодня вторник уже.
За добу 3,53 незле?
Думаю, що вже за цим папером так більше не буде.
это влияние снижения доходности
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:51
ага, ждем зарплату завтра
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