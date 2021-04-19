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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:35

  Ой+ написав:
  moveton написав:Так сегодня вторник уже.

За добу 3,53 незле?
Думаю, що вже за цим папером так більше не буде.

это влияние снижения доходности
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:51

  greenozon написав:Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизилась
https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/4/701882/


ага, ждем зарплату завтра
cohan
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