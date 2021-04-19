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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:35

  Ой+ написав:
  moveton написав:Так сегодня вторник уже.

За добу 3,53 незле?
Думаю, що вже за цим папером так більше не буде.

это влияние снижения доходности
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:51

  greenozon написав:Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизилась
https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/4/701882/


ага, ждем зарплату завтра
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:13

  nekefer написав:НБУ обещал понизить ставку
особенно сильным будет эффект на дальних сроках погашения
например если условная дисконтная облигация на год при доходности 20% раньше стоила 1000/1,2=833,33 грн, то после снижения ставки до 10% станет стоить 1000/1,1=909,09грн
т.е. одномоментно подорожает на 909/833=9%
а двухлетние облигации подорожают на 18%, не за месяц, а за один день когда повысят ставку
но это не точно

Там по идее лаг размазан на полгода.
Такое было с повышением ставки.
Хотя может в обратную сторону не так действует.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:32

чи вже хтось купив собі євробонда в Бонді? :)
поділіться досвідом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:03

greenozon Відповідь брокера:
Так можна. Но нам після оновлення треба трохи часу, ще є помилки. Думаю до кінця цього тижня налагодимо роботу, та можна буде
pavel_good
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