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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 490491492493>
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:35

  Ой+ написав:
  moveton написав:Так сегодня вторник уже.

За добу 3,53 незле?
Думаю, що вже за цим папером так більше не буде.

это влияние снижения доходности
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:51

  greenozon написав:Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизилась
https://www.epravda.com.ua/news/2023/07/4/701882/


ага, ждем зарплату завтра
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:13

  nekefer написав:НБУ обещал понизить ставку
особенно сильным будет эффект на дальних сроках погашения
например если условная дисконтная облигация на год при доходности 20% раньше стоила 1000/1,2=833,33 грн, то после снижения ставки до 10% станет стоить 1000/1,1=909,09грн
т.е. одномоментно подорожает на 909/833=9%
а двухлетние облигации подорожают на 18%, не за месяц, а за один день когда повысят ставку
но это не точно

Там по идее лаг размазан на полгода.
Такое было с повышением ставки.
Хотя может в обратную сторону не так действует.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:32

чи вже хтось купив собі євробонда в Бонді? :)
поділіться досвідом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:03

greenozon Відповідь брокера:
Так можна. Но нам після оновлення треба трохи часу, ще є помилки. Думаю до кінця цього тижня налагодимо роботу, та можна буде
pavel_good
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:07

Re: Ринок ОВДП

Перед тим як брати євробонди через бондюа треба провести розрахунки:

Вони пропонують придбати за 11550.0 грн по курсу 36.56 = $315.92 або 31.6% (без врахування НКД) в той час як на біржі у Франкфурті https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... 7-75-15-24 остання угода - 22% від номіналу...
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:21

Re: Ринок ОВДП

А хтось знає як бонд буде їх виплачувати, в гривні чи у валюті та які комісії будуть ?
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:22

Re: Ринок ОВДП

Кто знает где можно найти информацию о переносе выплат по ОЗДП? По-моему сейчас купоны по 23 и 24 году не начисляются, вроде бы смещали по ним выплаты.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:25

Re: Ринок ОВДП

spiridonwot написав:Кто знает где можно найти информацию о переносе выплат по ОЗДП? По-моему сейчас купоны по 23 и 24 году не начисляются, вроде бы смещали по ним выплаты.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2022-%D0%BF#Text
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:33

  rationalism2 написав:Перед тим як брати євробонди через бондюа треба провести розрахунки:

Вони пропонують придбати за 11550.0 грн по курсу 36.56 = $315.92 або 31.6% (без врахування НКД) в той час як на біржі у Франкфурті https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... 7-75-15-24 остання угода - 22% від номіналу...


ОЗДП за гривню ще Павло Бойко пропонує. Наче, трішки дешевше за Бонд.

Gonzo Invest першими в Україні дають можливість купити державні облігації (євробонди) за 25% номіналу, тобто дисконт 75%. Повернення грошей гарантується державою і номіновано в доларах та євро. А купити у нас ви можете за гривню
V2
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