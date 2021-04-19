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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 15:54

  rationalism2 написав:Перед тим як брати євробонди через бондюа треба провести розрахунки:

Вони пропонують придбати за 11550.0 грн по курсу 36.56 = $315.92 або 31.6% (без врахування НКД) в той час як на біржі у Франкфурті https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... 7-75-15-24 остання угода - 22% від номіналу...

З іншого боку якщо це вроздріб (від 1 шт) то ціна мабуть адекватна
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:13

Re: Ринок ОВДП

  rationalism2 написав:З іншого боку якщо це вроздріб (від 1 шт) то ціна мабуть адекватн


Ще в березні вони продавались на біржі за 12.50% від номіналу
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:13

Re: Ринок ОВДП

  V2 написав:ОЗДП за гривню ще Павло Бойко пропонує. Наче, трішки дешевше за Бонд.

не лише він
в телеграмі є багато груп, де до спілки купують євробонди, але там кусаються комісії за послугу - 10-15 і більше% тому, хто організовує це дійство
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:22

  greenozon написав:
  V2 написав:ОЗДП за гривню ще Павло Бойко пропонує. Наче, трішки дешевше за Бонд.

не лише він
в телеграмі є багато груп, де до спілки купують євробонди, але там кусаються комісії за послугу - 10-15 і більше% тому, хто організовує це дійство


Жодній з цій груп я б не довірив свої гривні - надто великі ризики при відсутності будь-яких гарантій!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:49

  V2 написав:
  greenozon написав:
  V2 написав:ОЗДП за гривню ще Павло Бойко пропонує. Наче, трішки дешевше за Бонд.

не лише він
в телеграмі є багато груп, де до спілки купують євробонди, але там кусаються комісії за послугу - 10-15 і більше% тому, хто організовує це дійство


Жодній з цій груп я б не довірив свої гривні - надто великі ризики при відсутності будь-яких гарантій!


абсолютно згідний!!!

тимчасовий хайп, на якому ділки мутять лавешку
вони собі гарантовано візьмуть коміс, а гарантій ніяких нема що буде рез-т
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:26

greenozon
Навіть якщо буде результат, відсутні гарантії повернення коштів учасникам спілки (пулу, як вони це називають).

А ось Бонд - це цікаво, хоча і не дешево. Хоча тут вже ризики іншого рівня - доля даних облігацій в майбутньому - який % списання, який строк реструктуризації, які % ...
V2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:30

  vadymbanker написав:
spiridonwot написав:Кто знает где можно найти информацию о переносе выплат по ОЗДП? По-моему сейчас купоны по 23 и 24 году не начисляются, вроде бы смещали по ним выплаты.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2022-%D0%BF#Text

То есть, получается, что бумаги XS1303921214, которые сейчас начал предлагать bond.ua в приложении, являются бумагами 2015 г.в. и на них тоже распространяется отсрочка даты погашения на 2 года - https://mof.gov.ua/uk/ozdp-shho-perebuvajut-v-obigu ?
spiridonwot
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