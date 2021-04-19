Додано: Чет 06 лип, 2023 01:13

А хтось узнавав, що відбувається, якщо банк, через який купувалися військові облігації, стає неплатоспроможним? Мінфін не скаже: "це Ви наші облігації тіпа поклали у банківську скриньку, - звертайтеся до тимчасового управління банка!" ? А ФГВФО на це у відповідь: "добре, ставимо Вас у сьому чергу кредиторів". Цікавлять не так суб'єктивні міркування, як об'єктивна інформація. Розумію, що досить абсурдна ситуація, але в нашій державі треба бути ляканим. Ось, наприклад, мінфін пише, що "довідка про походження грошей при купівлі військових облігацій не вимагається":. Аж раптом виявляється, що Нацбанку смішно з цього. І більшість банків глузують: "ну, гроші для купівлі облігацій спочатку ж заносяться на рахунок, з якого купувати. А операція внесення грошей на рахунок більше 400 тис. - вимагає довідку". Теж, до речі, цікаво, у кого з яким банком який досвід. Як при купівлі, так і при виплаті ВО на суму більше 400 тис.