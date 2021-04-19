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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:25

  Сергей Пр написав:А хтось узнавав, що відбувається, якщо банк, через який купувалися військові облігації, стає неплатоспроможним?
див.тут:
viewtopic.php?p=5557136#p5557136
viewtopic.php?p=5557146#p5557146
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:38

  greenozon написав:spiridonwot
так наче на всі укр євробонди відбувся зсув на +2 роки ж?

В документі вище є лише перелік таких паперів, але чи всі то папери, що зараз в обігу, чи ні, я не певний.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:50

читав новини що самі надійні і мабуть доходні є не євробонди про які всі пишуть і говорять, а так звані варранти (2040 рік)
за ними полюють такі інституціонали як JPMorgan і інші крупні кити
greenozon
 
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