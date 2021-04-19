див.тут:
viewtopic.php?p=5557136#p5557136
viewtopic.php?p=5557146#p5557146
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 лип, 2023 09:25
див.тут:
viewtopic.php?p=5557136#p5557136
viewtopic.php?p=5557146#p5557146
Додано: Чет 06 лип, 2023 13:38
Додано: Чет 06 лип, 2023 13:50
читав новини що самі надійні і мабуть доходні є не євробонди про які всі пишуть і говорять, а так звані варранти (2040 рік)
за ними полюють такі інституціонали як JPMorgan і інші крупні кити
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:06
FinTech Дякую! У ФГВФО мені очікувано сказали, що це не в їх компетенції, і порадили звернутися у мінфін. Там (на урядовій гарячій лінії) порадили звернутися на ел. пошту. Звісно, я теж вихожу з того, що власники облігацій обліковуються у нац. реєстрі, а не тільки у банку, через який придбав облігації. А також що мої облігації не перебувають в управлінні банку. Тобто у разі його неплатоспроможності треба буде звернутися кудись у мінфін, щоб просто дати нові реквізити для виплат по облігаціям.
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:25
Re: Ринок ОВДП
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