FinTech Дякую! У ФГВФО мені очікувано сказали, що це не в їх компетенції, і порадили звернутися у мінфін. Там (на урядовій гарячій лінії) порадили звернутися на ел. пошту. Звісно, я теж вихожу з того, що власники облігацій обліковуються у нац. реєстрі, а не тільки у банку, через який придбав облігації. А також що мої облігації не перебувають в управлінні банку. Тобто у разі його неплатоспроможності треба буде звернутися кудись у мінфін, щоб просто дати нові реквізити для виплат по облігаціям.
Сергей Пр написав:FinTech Дякую! У ФГВФО мені очікувано сказали, що це не в їх компетенції, і порадили звернутися у мінфін. Там (на урядовій гарячій лінії) порадили звернутися на ел. пошту. Звісно, я теж вихожу з того, що власники облігацій обліковуються у нац. реєстрі, а не тільки у банку, через який придбав облігації. А також що мої облігації не перебувають в управлінні банку. Тобто у разі його неплатоспроможності треба буде звернутися кудись у мінфін, щоб просто дати нові реквізити для виплат по облігаціям.