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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:25

  Сергей Пр написав:А хтось узнавав, що відбувається, якщо банк, через який купувалися військові облігації, стає неплатоспроможним?
див.тут:
viewtopic.php?p=5557136#p5557136
viewtopic.php?p=5557146#p5557146
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:38

  greenozon написав:spiridonwot
так наче на всі укр євробонди відбувся зсув на +2 роки ж?

В документі вище є лише перелік таких паперів, але чи всі то папери, що зараз в обігу, чи ні, я не певний.
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 13:50

читав новини що самі надійні і мабуть доходні є не євробонди про які всі пишуть і говорять, а так звані варранти (2040 рік)
за ними полюють такі інституціонали як JPMorgan і інші крупні кити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:06

FinTech Дякую! У ФГВФО мені очікувано сказали, що це не в їх компетенції, і порадили звернутися у мінфін. Там (на урядовій гарячій лінії) порадили звернутися на ел. пошту. Звісно, я теж вихожу з того, що власники облігацій обліковуються у нац. реєстрі, а не тільки у банку, через який придбав облігації. А також що мої облігації не перебувають в управлінні банку. Тобто у разі його неплатоспроможності треба буде звернутися кудись у мінфін, щоб просто дати нові реквізити для виплат по облігаціям.
Сергей Пр
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 23:25

Re: Ринок ОВДП

  Сергей Пр написав:треба буде звернутися кудись у мінфін,

не треба
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:35

  Сергей Пр написав:FinTech Дякую! У ФГВФО мені очікувано сказали, що це не в їх компетенції, і порадили звернутися у мінфін. Там (на урядовій гарячій лінії) порадили звернутися на ел. пошту. Звісно, я теж вихожу з того, що власники облігацій обліковуються у нац. реєстрі, а не тільки у банку, через який придбав облігації. А також що мої облігації не перебувають в управлінні банку. Тобто у разі його неплатоспроможності треба буде звернутися кудись у мінфін, щоб просто дати нові реквізити для виплат по облігаціям.


https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 731544466-

но, конечно, может быть нюанс :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:40

Універ пропонує ось такі бумаги
https://finstream.ua/pryvatni-veteranski-obligaciyi/
greenozon
 
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