див.тут:
viewtopic.php?p=5557136#p5557136
viewtopic.php?p=5557146#p5557146
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 06 лип, 2023 09:25
див.тут:
viewtopic.php?p=5557136#p5557136
viewtopic.php?p=5557146#p5557146
Додано: Чет 06 лип, 2023 13:38
Додано: Чет 06 лип, 2023 13:50
читав новини що самі надійні і мабуть доходні є не євробонди про які всі пишуть і говорять, а так звані варранти (2040 рік)
за ними полюють такі інституціонали як JPMorgan і інші крупні кити
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:06
FinTech Дякую! У ФГВФО мені очікувано сказали, що це не в їх компетенції, і порадили звернутися у мінфін. Там (на урядовій гарячій лінії) порадили звернутися на ел. пошту. Звісно, я теж вихожу з того, що власники облігацій обліковуються у нац. реєстрі, а не тільки у банку, через який придбав облігації. А також що мої облігації не перебувають в управлінні банку. Тобто у разі його неплатоспроможності треба буде звернутися кудись у мінфін, щоб просто дати нові реквізити для виплат по облігаціям.
Додано: Чет 06 лип, 2023 23:25
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 07 лип, 2023 01:35
но, конечно, может быть нюанс
Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:40
Універ пропонує ось такі бумаги
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:40
Ви - прямо гурман , то варанти пропонуєте розглянути, то цей, м'яко кажучи, сумнівний інструмент. Після двох характеристик "приватна облігація" та "100% гарантія повернення (цікаво - чия )" навіть не хочеться далі розбиратися.
А щодо варантів - також нікому їх категорично не раджу. Як мінімум, до того моменту, поки потенційний покупець не розбереться, що це за за інструмент та свідомо прийме усі ризики, пов'язані з ним.
Додано: Нед 09 лип, 2023 15:10
Благодарю! Думаю, точнее мне бы минфин не ответил, если послать туда запрос. Интересно только, куда обращаться в случае объявленной неплатежеспособности банка, чтобы указать новые реквизиты для выплат по облигациям, если старые - вместе с банком "всьо"?.. Но не будем торопить события. Вы какой-то конкретный нюанс имели ввиду, или в общем:)?
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:04
на безриб'ї і рак риба
треба глядіти що де як самотужки
я ж не агітую нікого
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|