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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:44

В кабінеті ICU відсутні ОВГЗ з терміном закінчення 2023 р. Що всі викупили? ))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:04

  Sergion написав:В кабінеті ICU відсутні ОВГЗ з терміном закінчення 2023 р. Що всі викупили? ))


ситуація дуже динамічна і таки так - асортимент часто міняється навіть на протязі дня!
нема сьогодні - шукайте завтра
або спостерігайте в сервісах моніторингу ОВДП
напр
https://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=icu
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 11 лип, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:04

Re: Ринок ОВДП

Що там у нас по валютним цікавого є? В сенсі пусто....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:33

  ihorsic написав:Що там у нас по валютним цікавого є? В сенсі пусто....

Найкращий варіант - укргаз, 4.5%, погашення 20.06.2024
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:35

  ihorsic написав:Що там у нас по валютним цікавого є? В сенсі пусто....



долар UA4000227847 через два тижні - https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
greenozon
 
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