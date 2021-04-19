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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 лип, 2023 13:44
В кабінеті ICU відсутні ОВГЗ з терміном закінчення 2023 р. Що всі викупили? ))
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Sergion
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Додано: Вів 11 лип, 2023 14:04
Sergion написав:
В кабінеті ICU відсутні ОВГЗ з терміном закінчення 2023 р. Що всі викупили? ))
ситуація дуже динамічна і таки так - асортимент часто міняється навіть на протязі дня!
нема сьогодні - шукайте завтра
або спостерігайте в сервісах моніторингу ОВДП
напрhttps://uainvest.com.ua/ukrbonds?broker=icu
Востаннє редагувалось greenozon
в Вів 11 лип, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 14:04
Що там у нас по валютним цікавого є? В сенсі пусто....
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ihorsic
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Додано: Вів 11 лип, 2023 14:33
ihorsic написав:
Що там у нас по валютним цікавого є? В сенсі пусто....
Найкращий варіант - укргаз, 4.5%, погашення 20.06.2024
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Додано: Вів 11 лип, 2023 14:35
ihorsic написав:
Що там у нас по валютним цікавого є? В сенсі пусто....
долар UA4000227847 через два тижні - https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv
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greenozon
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