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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:37
І як вона на вашу думку варта уваги чи так собі....
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ihorsic
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Ірина_
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