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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:37
І як вона на вашу думку варта уваги чи так собі....
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ihorsic
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Додано: Чет 13 лип, 2023 14:36
ihorsic написав:
І як вона на вашу думку варта уваги чи так собі....
а з чим порівнювати ?
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greenozon
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Додано: Чет 13 лип, 2023 23:07
Підкажіть будь ласка де глянути які ОВДП пропонує Укргазбанк. Взагалі цікавлять єврові.
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ihorsic
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- Подякували: 48 раз.
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:12
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка де глянути які ОВДП пропонує Укргазбанк. Взагалі цікавлять єврові.
совок-банк,
тільки кєди-каса тільки ікстрім
єдиний плюс що комісії позабирав із ОВДП
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greenozon
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- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 1456 раз.
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1
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Ірина_, Модератор
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