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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 17:37

Re: Ринок ОВДП

І як вона на вашу думку варта уваги чи так собі....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:36

  ihorsic написав:І як вона на вашу думку варта уваги чи так собі....

а з чим порівнювати ? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 23:07

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть будь ласка де глянути які ОВДП пропонує Укргазбанк. Взагалі цікавлять єврові.
ihorsic
 
Повідомлень: 970
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:12

  ihorsic написав:Підкажіть будь ласка де глянути які ОВДП пропонує Укргазбанк. Взагалі цікавлять єврові.



совок-банк,
тільки кєди-каса тільки ікстрім :)

єдиний плюс що комісії позабирав із ОВДП
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:40

Re: Ринок ОВДП

На моменті https://uainvest.com.ua/bond/UA4000173371 2023-08-23 17.25% приват. Якщо 500 шт. то з урахування комісій 15.38% дохідність https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000173371
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 10:39

впевнено рухаємся до еквілібріуму

ovd
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 16:27

євробонди на УБ фаярять в небо


XS1214 - 13 980 13 980 13 980 13 980 +20,00%
greenozon
 
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