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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:37
І як вона на вашу думку варта уваги чи так собі....
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ihorsic
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Додано: Чет 13 лип, 2023 14:36
ihorsic написав:
І як вона на вашу думку варта уваги чи так собі....
а з чим порівнювати ?
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greenozon
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Додано: Чет 13 лип, 2023 23:07
Підкажіть будь ласка де глянути які ОВДП пропонує Укргазбанк. Взагалі цікавлять єврові.
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ihorsic
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:12
ihorsic написав:
Підкажіть будь ласка де глянути які ОВДП пропонує Укргазбанк. Взагалі цікавлять єврові.
совок-банк,
тільки кєди-каса тільки ікстрім
єдиний плюс що комісії позабирав із ОВДП
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greenozon
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:40
На моменті https://uainvest.com.ua/bond/UA4000173371
2023-08-23 17.25% приват. Якщо 500 шт. то з урахування комісій 15.38% дохідність https://next.privat24.ua/bonds/purchase/UA4000173371
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rationalism2
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Додано: Нед 16 лип, 2023 10:39
впевнено рухаємся до еквілібріуму
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greenozon
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Додано: Пон 17 лип, 2023 16:27
євробонди на УБ фаярять в небо
XS1214 - 13 980 13 980 13 980 13 980 +20,00%
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greenozon
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Додано: Пон 17 лип, 2023 22:11
У Бонді на тому тижні можна було купити ОЗДП з погашенням
01 09 24 по 11500 за штуку, а зараз їх можна їм же продати за 13000, а купити вже за 14000..)) 10% за тиждень!
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asti
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:56
asti написав:
У Бонді на тому тижні можна було купити ОЗДП з погашенням
01 09 24 по 11500 за штуку, а зараз їх можна їм же продати за 13000, а купити вже за 14000..)) 10% за тиждень!
вже продати можна за 13500, шкода що не купив раніше (
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vovabelokon99
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