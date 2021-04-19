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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 лип, 2023 17:52
Re: Ринок ОВДП
на пфтс уже по 15000
Додано: Вів 18 лип, 2023 21:36
nekefer депутати в бонді не будуть купляти оздп
купляють пересічні, думаю просто бо щось нове і їм цікаво.
Додано: Вів 18 лип, 2023 22:36
побудує думка що товстосуми (=депутани) купують ОВДП
хто за них це робить?
адже вони вічно зайняті (дерибаном і корупцією)
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