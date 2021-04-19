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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 лип, 2023 17:52
Re: Ринок ОВДП
на пфтс уже по 15000
Додано: Вів 18 лип, 2023 21:36
nekefer депутати в бонді не будуть купляти оздп
купляють пересічні, думаю просто бо щось нове і їм цікаво.
Додано: Вів 18 лип, 2023 22:36
побудує думка що товстосуми (=депутани) купують ОВДП
хто за них це робить?
адже вони вічно зайняті (дерибаном і корупцією)
Додано: Сер 19 лип, 2023 15:35
Re: Ринок ОВДП
навіщо депутатам овдп? їм навіть 40% річних не потрібні (якщо брати до уваги мороку). Краще потратити все, і вкрасти більше наступного разу.
Додано: Сер 19 лип, 2023 15:49
Re: Ринок ОВДП
ну тут побольше чем 40%, если МВФ или союзники чтото там прогнули (мы не знаем деталей) типа гасите все долги старые иначе денег не дадим...
купил бумагу за 15000 грн а погасили через год 1000 дол, ну как бы норм, если точно уверен в том что сумма уже заложена в бюджете
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