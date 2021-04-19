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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 495496497498>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 17:52

Re: Ринок ОВДП

на пфтс уже по 15000
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:36

nekefer депутати в бонді не будуть купляти оздп :lol:
купляють пересічні, думаю просто бо щось нове і їм цікаво.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 22:36

побудує думка що товстосуми (=депутани) купують ОВДП
хто за них це робить?
адже вони вічно зайняті (дерибаном і корупцією)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:35

Re: Ринок ОВДП

навіщо депутатам овдп? їм навіть 40% річних не потрібні (якщо брати до уваги мороку). Краще потратити все, і вкрасти більше наступного разу.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:49

Re: Ринок ОВДП

ну тут побольше чем 40%, если МВФ или союзники чтото там прогнули (мы не знаем деталей) типа гасите все долги старые иначе денег не дадим...
купил бумагу за 15000 грн а погасили через год 1000 дол, ну как бы норм, если точно уверен в том что сумма уже заложена в бюджете
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:06

Не факт что выплатят, скорее всего будет очередной репрофайлинг. Прекращение зернового коридора туда же))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 19:38

Re: Ринок ОВДП

Та взагалі не ясно як виплатять, якщо зараз вся соціалка на "західних партнерах", а армія на "свої" я не думаю що "західні партнери" дадуть гроші на погашення старих боргів, навіщо їм це. А наші бомжі при владі скоріше задефолтяться ніж почнуть менше тратити на свої схемки.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:22

Re: Ринок ОВДП

Як ви вважаєте в сенсі зараз ОВДП можна тарити чи краще трішки зачекати?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 11:55

  ihorsic написав:Як ви вважаєте в сенсі зараз ОВДП можна тарити чи краще трішки зачекати?

а чого ні?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:05

Re: Ринок ОВДП

Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
ihorsic
 
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