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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 12:12
ihorsic написав:
Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
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greenozon
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