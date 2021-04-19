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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 12:12
ihorsic написав:
Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:45
greenozon написав: ihorsic написав:
Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
А вот цікава методика розрахунку цих 400 тис. Ось наприклад: 1) заніс 300, 2) виніс 200; 2) заніс 200. То я перевищив той ліміт чи ні?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:04
novichok написав: ihorsic написав:
Як ви вважаєте в сенсі зараз ОВДП можна тарити чи краще трішки зачекати?
а чого ні?
А які купувати облігації щоб була номінальна вартість?Купував тут по 20.25 а потім тут порахували і виявилось що 18.1
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