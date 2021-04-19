RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:12

  ihorsic написав:Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????


багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
greenozon
 
Повідомлень: 15315
З нами з: 01.06.14
Подякував: 336 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:45

Re: Ринок ОВДП

greenozon написав:
  ihorsic написав:Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????


багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
А вот цікава методика розрахунку цих 400 тис. Ось наприклад: 1) заніс 300, 2) виніс 200; 2) заніс 200. То я перевищив той ліміт чи ні?
Boundless
 
Повідомлень: 2076
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:04

  novichok написав:
  ihorsic написав:Як ви вважаєте в сенсі зараз ОВДП можна тарити чи краще трішки зачекати?

а чого ні?

А які купувати облігації щоб була номінальна вартість?Купував тут по 20.25 а потім тут порахували і виявилось що 18.1
Вадимка
 
Повідомлень: 246
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 21:06

  Вадимка написав:А які купувати облігації щоб була номінальна вартість?Купував тут по 20.25 а потім тут порахували і виявилось що 18.1

Номинальная?
В принципе без разницы.
Это значит что Вам продали дешевле номинала.
M-A-X
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 08.10.15
Подякував: 758 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 00:01

  greenozon написав:
  ihorsic написав:Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????


багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль

Це які наприклад?
посетитель
 
Повідомлень: 628
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 495496497498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВДП Покрокова інструкція 1 ... 5, 6, 7
sinowi » Пон 19 кві, 2021 14:17
62 56513
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4975)
23.07.2023 00:01
Sense Bank (8829)
22.07.2023 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.