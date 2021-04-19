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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 22 лип, 2023 12:12
ihorsic написав:
Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
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greenozon
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:45
greenozon написав: ihorsic написав:
Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
А вот цікава методика розрахунку цих 400 тис. Ось наприклад: 1) заніс 300, 2) виніс 200; 2) заніс 200. То я перевищив той ліміт чи ні?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:04
novichok написав: ihorsic написав:
Як ви вважаєте в сенсі зараз ОВДП можна тарити чи краще трішки зачекати?
а чого ні?
А які купувати облігації щоб була номінальна вартість?Купував тут по 20.25 а потім тут порахували і виявилось що 18.1
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:06
Вадимка написав:
А які купувати облігації щоб була номінальна вартість?Купував тут по 20.25 а потім тут порахували і виявилось що 18.1
Номинальная?
В принципе без разницы.
Это значит что Вам продали дешевле номинала.
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Додано: Нед 23 лип, 2023 00:01
greenozon написав: ihorsic написав:
Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
Це які наприклад?
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Додано: Нед 23 лип, 2023 07:54
посетитель по суті будь які. Але там є оговорки. 400 к це законодавчо встановлений ліміт операцій на рік для клієнтів які пройшли лише дистанційну ідентифікацію. При досягнення цієї суми банк запросить клієнта до відділення і скоріше за усе ліміт підніме.
Крім того банк може почати кошмарити клієнта і навіть при досягненні порогів нижчих чим 400к. Усе залежить від провіля клієнта. Заможних клієнтів не чіпатимуть і при оборотах 400к+, а ось якщо у вашій анкеті ви погодились за вас банк знає як особу абсолютно без статків - то від обороту в 100к може збудитись внутрішній моніторинг і треба буде доводити походження грошей що зненацька з'явились на вашому рахунку
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Додано: Нед 23 лип, 2023 11:17
Всё брокера врут по реальной доходности очень часто, нужно самому считать доход, а то получается 20.25 в юнексе грязными выгоднее чем овдп под 18% чистыми...
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Додано: Нед 23 лип, 2023 11:21
посетитель написав: greenozon написав: ihorsic написав:
Порадьте колеги на яку максимальну суму можна затаритись ОВДП щоб тебе не моніторили фінмони? Що меньше 400К на місяць це зрозуміло а за рік????
багато банків вже зараз рахують 400 К за РІК, на жаль
Це які наприклад?
ПУМБ Аваль... И почти всё мелкие банки.. Моно сенс ТАСС вам сюда...
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