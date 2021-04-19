Alexkievukraine написав:
Да все так только сколько пересичных уже попались на это... На длинных бумагах там вообще жесть ещё если с дисконтом брать то вообще реальный процент сильно ниже.. Юнекс платит вам всё а вы платите налоги и про это всё знают и в банке говорят, пусть при покупке ОВГЗ пишут в скобках реальный процент дохода...
обратите внимание как вы написали про депо - "про это всё знают"
а если бы не знали то тоже бы говорили что многие попались когда платят не 10% а 8,05%?
что мешает прежде чем покупать ОВГЗ добиться "про это всё знают" ?