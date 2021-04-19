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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:33

Re: Ринок ОВДП

у брокера только один "реальный" показатель - цена на определенную дату. Остальное считайте сами как нравится
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:05

  Alexkievukraine написав:Да все так только сколько пересичных уже попались на это... На длинных бумагах там вообще жесть ещё если с дисконтом брать то вообще реальный процент сильно ниже.. Юнекс платит вам всё а вы платите налоги и про это всё знают и в банке говорят, пусть при покупке ОВГЗ пишут в скобках реальный процент дохода...


обратите внимание как вы написали про депо - "про это всё знают"
а если бы не знали то тоже бы говорили что многие попались когда платят не 10% а 8,05%?

что мешает прежде чем покупать ОВГЗ добиться "про это всё знают" ?
mephala
 
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