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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 496497498499
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 17:33

Re: Ринок ОВДП

у брокера только один "реальный" показатель - цена на определенную дату. Остальное считайте сами как нравится
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:05

  Alexkievukraine написав:Да все так только сколько пересичных уже попались на это... На длинных бумагах там вообще жесть ещё если с дисконтом брать то вообще реальный процент сильно ниже.. Юнекс платит вам всё а вы платите налоги и про это всё знают и в банке говорят, пусть при покупке ОВГЗ пишут в скобках реальный процент дохода...


обратите внимание как вы написали про депо - "про это всё знают"
а если бы не знали то тоже бы говорили что многие попались когда платят не 10% а 8,05%?

что мешает прежде чем покупать ОВГЗ добиться "про это всё знают" ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:59

Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...

Хорошо не врут но вводят в заблуждение...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:16

  Alexkievukraine написав:Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...

Хорошо не врут но вводят в заблуждение...

Почему же нет такого процента? При соблюдении условий формулы YTM, именно столько денег и будет. То, что доходность считается, как YTM, любой брокер указывает рядышком со значением этой доходности (в отличие от банковского у которого то, что с суммы нужно ещё и налоги уплатить, нужно в НКУ читать). Куда уж со стороны брокера яснее-то? Если население при всём этом заблуждается, то это оно само себя вводит в заблуждение, а не брокер. Ну а налогов с ОВГЗ нет, факт.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:30

  Alexkievukraine написав:Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...

Хорошо не врут но вводят в заблуждение...


этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ?
в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки?
или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень?
mephala
 
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