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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 496497498499 Додано: Нед 23 лип, 2023 17:33 Re: Ринок ОВДП у брокера только один "реальный" показатель - цена на определенную дату. Остальное считайте сами как нравится nekefer

Повідомлень: 593 З нами з: 24.10.14 Подякував: 40 раз. Подякували: 77 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лип, 2023 19:05 Alexkievukraine написав: Да все так только сколько пересичных уже попались на это... На длинных бумагах там вообще жесть ещё если с дисконтом брать то вообще реальный процент сильно ниже.. Юнекс платит вам всё а вы платите налоги и про это всё знают и в банке говорят, пусть при покупке ОВГЗ пишут в скобках реальный процент дохода... Да все так только сколько пересичных уже попались на это... На длинных бумагах там вообще жесть ещё если с дисконтом брать то вообще реальный процент сильно ниже.. Юнекс платит вам всё а вы платите налоги и про это всё знают и в банке говорят, пусть при покупке ОВГЗ пишут в скобках реальный процент дохода...



обратите внимание как вы написали про депо - "про это всё знают"

а если бы не знали то тоже бы говорили что многие попались когда платят не 10% а 8,05%?



что мешает прежде чем покупать ОВГЗ добиться "про это всё знают" ? обратите внимание как вы написали про депо - "про это всё знают"а если бы не знали то тоже бы говорили что многие попались когда платят не 10% а 8,05%?что мешает прежде чем покупать ОВГЗ добиться "про это всё знают" ? mephala Повідомлень: 8506 З нами з: 07.04.14 Подякував: 294 раз. Подякували: 973 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 14:59 Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...



Хорошо не врут но вводят в заблуждение... Alexkievukraine Повідомлень: 88 З нами з: 04.02.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 15:16 Alexkievukraine написав: Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...



Хорошо не врут но вводят в заблуждение... Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...Хорошо не врут но вводят в заблуждение...

Почему же нет такого процента? При соблюдении условий формулы YTM, именно столько денег и будет. То, что доходность считается, как YTM, любой брокер указывает рядышком со значением этой доходности (в отличие от банковского у которого то, что с суммы нужно ещё и налоги уплатить, нужно в НКУ читать). Куда уж со стороны брокера яснее-то? Если население при всём этом заблуждается, то это оно само себя вводит в заблуждение, а не брокер. Ну а налогов с ОВГЗ нет, факт. Почему же нет такого процента? При соблюдении условий формулы YTM, именно столько денег и будет. То, что доходность считается, как YTM, любой брокер указывает рядышком со значением этой доходности (в отличие от банковского у которого то, что с суммы нужно ещё и налоги уплатить, нужно в НКУ читать). Куда уж со стороны брокера яснее-то? Если население при всём этом заблуждается, то это оно само себя вводит в заблуждение, а не брокер. Ну а налогов с ОВГЗ нет, факт. moveton

Повідомлень: 3540 З нами з: 23.03.18 Подякував: 21 раз. Подякували: 384 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 15:30 Alexkievukraine написав: Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...



Хорошо не врут но вводят в заблуждение... Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...Хорошо не врут но вводят в заблуждение...



этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ?

в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки?

или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень? этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ?в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки?или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень? mephala Повідомлень: 8506 З нами з: 07.04.14 Подякував: 294 раз. Подякували: 973 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 16:34 mephala написав: Alexkievukraine написав: Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...

Хорошо не врут но вводят в заблуждение... Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...Хорошо не врут но вводят в заблуждение...

этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ?

в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки?

или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень? этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ?в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки?или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень?

FinTech

Повідомлень: 595 З нами з: 01.10.22 Подякував: 2 раз. Подякували: 153 раз. Профіль 16 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лип, 2023 21:13 mephala написав: Alexkievukraine написав: Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...



Хорошо не врут но вводят в заблуждение... Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...Хорошо не врут но вводят в заблуждение...



этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ?

в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки?

или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень? этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ?в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки?или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень?





Не не я не про себя, я считаю все % сам ... Мне за державу обидно... Не не я не про себя, я считаю все % сам ... Мне за державу обидно... Alexkievukraine Повідомлень: 88 З нами з: 04.02.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 496497498499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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