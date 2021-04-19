Alexkievukraine написав:Да все так только сколько пересичных уже попались на это... На длинных бумагах там вообще жесть ещё если с дисконтом брать то вообще реальный процент сильно ниже.. Юнекс платит вам всё а вы платите налоги и про это всё знают и в банке говорят, пусть при покупке ОВГЗ пишут в скобках реальный процент дохода...
обратите внимание как вы написали про депо - "про это всё знают" а если бы не знали то тоже бы говорили что многие попались когда платят не 10% а 8,05%?
что мешает прежде чем покупать ОВГЗ добиться "про это всё знают" ?
Alexkievukraine написав:Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...
Хорошо не врут но вводят в заблуждение...
Почему же нет такого процента? При соблюдении условий формулы YTM, именно столько денег и будет. То, что доходность считается, как YTM, любой брокер указывает рядышком со значением этой доходности (в отличие от банковского у которого то, что с суммы нужно ещё и налоги уплатить, нужно в НКУ читать). Куда уж со стороны брокера яснее-то? Если население при всём этом заблуждается, то это оно само себя вводит в заблуждение, а не брокер. Ну а налогов с ОВГЗ нет, факт.
Alexkievukraine написав:Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...
Хорошо не врут но вводят в заблуждение...
этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ? в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки? или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень?
Alexkievukraine написав:Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ... Хорошо не врут но вводят в заблуждение...
этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ? в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки? или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень?
Alexkievukraine написав:Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...
Хорошо не врут но вводят в заблуждение...
этому же населению ничего не мешало узнать что если на сайте пишут 10% по депо то на руки ему будет 8,05% ? в чем проблема узнать по ОВДП как рассчитать что реально вам будет на руки? или вы поленились узнать прежде чем купить и теперь других вините отказываясь признать самому себе что это была ваша лень?
Не не я не про себя, я считаю все % сам ... Мне за державу обидно...