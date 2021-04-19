Додано: Пон 24 лип, 2023 15:16

Alexkievukraine написав: Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...



Хорошо не врут но вводят в заблуждение... Мешает полная финансовая неграмотность населения, которое заходя в приложение видит процент доходности которого нет.. При єтом из всех Устюгов кричат что налогов нет с ОВДП ...Хорошо не врут но вводят в заблуждение...

Почему же нет такого процента? При соблюдении условий формулы YTM, именно столько денег и будет. То, что доходность считается, как YTM, любой брокер указывает рядышком со значением этой доходности (в отличие от банковского у которого то, что с суммы нужно ещё и налоги уплатить, нужно в НКУ читать). Куда уж со стороны брокера яснее-то? Если население при всём этом заблуждается, то это оно само себя вводит в заблуждение, а не брокер. Ну а налогов с ОВГЗ нет, факт.