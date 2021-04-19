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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13
посетитель написав:
Порекомендуйте будь ласка через кого з них купувати облігації: KIHTO, Bond UA, ICU. Читав що деяки кошти від облігацій перераховують довго, буває що по декілька днів.Хто саме, нажаль не пам'ятаю.
Дивіться дохідність - в різних брокерів дещо відрізняється. ICU дає чуть більше, але зарахування відбулося ближче до півночі за ті ж овдп, що інші швидше розрахувались
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Додано: Вів 25 лип, 2023 15:20
cryptominer написав:
а смысл сейчас в ОВДП? несколько банков сейчас дают по 20%, а вот курс потихоньку падает
овдп трохи більше ніж 3-6 міс, а по друге ті банки що дають 20% в них деякі люди не ходють від слова "взагалі"
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DmitryZP
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