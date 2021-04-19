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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13

  посетитель написав:Порекомендуйте будь ласка через кого з них купувати облігації: KIHTO, Bond UA, ICU. Читав що деяки кошти від облігацій перераховують довго, буває що по декілька днів.Хто саме, нажаль не пам'ятаю.

Дивіться дохідність - в різних брокерів дещо відрізняється. ICU дає чуть більше, але зарахування відбулося ближче до півночі за ті ж овдп, що інші швидше розрахувались
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:20

  cryptominer написав:а смысл сейчас в ОВДП? несколько банков сейчас дают по 20%, а вот курс потихоньку падает


овдп трохи більше ніж 3-6 міс, а по друге ті банки що дають 20% в них деякі люди не ходють від слова "взагалі" :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:21

  cryptominer написав:а смысл сейчас в ОВДП? несколько банков сейчас дают по 20%, а вот курс потихоньку падает

Сравнили банки и овдп.Во первих в банках налог на проценти.Во вторих ОВДП надежнее.Банк может обонкротится и проценти могут не платить от одного до двух месяцев.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:51

  Вадимка написав:
  cryptominer написав:а смысл сейчас в ОВДП? несколько банков сейчас дают по 20%, а вот курс потихоньку падает

Сравнили банки и овдп.Во первих в банках налог на проценти.Во вторих ОВДП надежнее.Банк может обонкротится и проценти могут не платить от одного до двух месяцев.


Да верно, а может обанкротится государство а банк нет и будет наоборот тем более с 2 триллионами в овдп....
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:29

  Alexkievukraine написав:
  Вадимка написав:
  cryptominer написав:а смысл сейчас в ОВДП? несколько банков сейчас дают по 20%, а вот курс потихоньку падает

Сравнили банки и овдп.Во первих в банках налог на проценти.Во вторих ОВДП надежнее.Банк может обонкротится и проценти могут не платить от одного до двух месяцев.


Да верно, а может обанкротится государство а банк нет и будет наоборот тем более с 2 триллионами в овдп....

А если государство обонкротится банки будут отдавать?
Вадимка
 
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