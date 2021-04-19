|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лип, 2023 21:22
ihorsic жадібність, але це було актуально в кінці зими і з погашенням до кінця цього року (як на мене). Далі (в 2024) гривню будуть девальвувати.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 294
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|56566
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2