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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:22

ihorsic жадібність, але це було актуально в кінці зими і з погашенням до кінця цього року (як на мене). Далі (в 2024) гривню будуть девальвувати.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:27

  cryptominer написав:а смысл сейчас в ОВДП? несколько банков сейчас дают по 20%, а вот курс потихоньку падает

Сравнили банки и овдп.Во первих в банках налог на проценти.Во втн верно, а может обанкротится государство а банк нет и будет наоборот тем более с 2 триллионами в овдп....[/quote]
А если государство обонкротится банки будут отдавать?[/quote]

Да вполне, где связь аваль банка и государства украина?

Могут и не отдать но тогда есть фонд, это всё разные кассы... Не выплачивать по ОВГЗ не значит ложить банковскую систему...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:32

  adj написав:Alexkievukraine а куди банки кладуть гроші депозитчиків? :lol: невже бізнес кредитують? :roll:

І тому відповідно як тоді банки витримають дефолт держави? Якщо держава по ОВДП не виплатить борги інвесторам (включаючи банкам). Питання риторичне звісно. Держава завжди може надрукувати гроші і виплатити по своїм боргам. Банки - ні.


Разные банки разным занимаються... Конкретно сейчас большенство банков пылесосят депозиты у населения и кладут в ОВГЗ и депо сертификаты... Но не всё...я про банки как аваль вообще молчу им пофиг ...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:35

Alexkievukraine ну що значить пофік? Тільки по нормативам НБУ вони мають мати ОВДП, і якщо держава оголосить дефолт по цим облігаціям, то банк так само впаде як і всі інші.
adj
 
Повідомлень: 297
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  #<1 ... 498499500501
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