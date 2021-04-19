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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:22
ihorsic жадібність, але це було актуально в кінці зими і з погашенням до кінця цього року (як на мене). Далі (в 2024) гривню будуть девальвувати.
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:27
Сравнили банки и овдп.Во первих в банках налог на проценти.Во втн верно, а может обанкротится государство а банк нет и будет наоборот тем более с 2 триллионами в овдп....[/quote]
А если государство обонкротится банки будут отдавать?[/quote]
Да вполне, где связь аваль банка и государства украина?
Могут и не отдать но тогда есть фонд, это всё разные кассы... Не выплачивать по ОВГЗ не значит ложить банковскую систему...
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:32
Разные банки разным занимаються... Конкретно сейчас большенство банков пылесосят депозиты у населения и кладут в ОВГЗ и депо сертификаты... Но не всё...я про банки как аваль вообще молчу им пофиг ...
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:35
Alexkievukraine ну що значить пофік? Тільки по нормативам НБУ вони мають мати ОВДП, і якщо держава оголосить дефолт по цим облігаціям, то банк так само впаде як і всі інші.
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