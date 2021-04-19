cryptominer написав:а смысл сейчас в ОВДП? несколько банков сейчас дают по 20%, а вот курс потихоньку падает
Сравнили банки и овдп.Во первих в банках налог на проценти.Во втн верно, а может обанкротится государство а банк нет и будет наоборот тем более с 2 триллионами в овдп....[/quote] А если государство обонкротится банки будут отдавать?[/quote]
Да вполне, где связь аваль банка и государства украина?
Могут и не отдать но тогда есть фонд, это всё разные кассы... Не выплачивать по ОВГЗ не значит ложить банковскую систему...
adj написав:Alexkievukraine а куди банки кладуть гроші депозитчиків? невже бізнес кредитують?
І тому відповідно як тоді банки витримають дефолт держави? Якщо держава по ОВДП не виплатить борги інвесторам (включаючи банкам). Питання риторичне звісно. Держава завжди може надрукувати гроші і виплатити по своїм боргам. Банки - ні.
Разные банки разным занимаються... Конкретно сейчас большенство банков пылесосят депозиты у населения и кладут в ОВГЗ и депо сертификаты... Но не всё...я про банки как аваль вообще молчу им пофиг ...
ihorsic написав:Коли там плануються смачні $ ОВДП? А то з СЕНСу щось пропали лишилась лише гривня....
Учора було дорозміщення UA4000227847 в USD з погашенням у червні 2024 - оголошена - номінальна дохідність 4.74% - усі заявки учора були задоволені у повному обсязі - тому завтра-післязавтра думаю цей папір буде запропонований Сєнєю