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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:43

Re: Ринок ОВДП

В ICU сьогодні добряче просіли ставки по ОВДП.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:59

  V2 написав:В ICU сьогодні добряче просіли ставки по ОВДП.


больше интересно почему валютные ставки снижаются когда в США они растут
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:59

  ihorsic написав:Трішки не те що хотілось. Але будемо брати!!!


враховуючи вітер на вулиці - ставки будуть лише падати
не знаю що вам хотілось
купуйте ОЗДП тоді.
там більше 100% :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:34

nekefer тому що постійно в темі питають де купити ті валютні овдп, значить попит перевищує пропозицію, можна трошки тушити прибутковість.
adj
 
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