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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 11:43
В ICU сьогодні добряче просіли ставки по ОВДП.
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V2
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Додано: Чет 27 лип, 2023 11:59
V2 написав:
В ICU сьогодні добряче просіли ставки по ОВДП.
больше интересно почему валютные ставки снижаются когда в США они растут
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nekefer
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Додано: Чет 27 лип, 2023 11:59
ihorsic написав:
Трішки не те що хотілось. Але будемо брати!!!
враховуючи вітер на вулиці - ставки будуть лише падати
не знаю що вам хотілось
купуйте ОЗДП тоді.
там більше 100%
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greenozon
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Додано: Чет 27 лип, 2023 13:34
nekefer тому що постійно в темі питають де купити ті валютні овдп, значить попит перевищує пропозицію, можна трошки тушити прибутковість.
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adj
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