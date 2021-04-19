|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 27 лип, 2023 11:43
В ICU сьогодні добряче просіли ставки по ОВДП.
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8007
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 27 лип, 2023 11:59
V2 написав:
В ICU сьогодні добряче просіли ставки по ОВДП.
больше интересно почему валютные ставки снижаются когда в США они растут
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 11:59
ihorsic написав:
Трішки не те що хотілось. Але будемо брати!!!
враховуючи вітер на вулиці - ставки будуть лише падати
не знаю що вам хотілось
купуйте ОЗДП тоді.
там більше 100%
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15345
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 27 лип, 2023 13:34
nekefer тому що постійно в темі питають де купити ті валютні овдп, значить попит перевищує пропозицію, можна трошки тушити прибутковість.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:38
V2 написав:
В ICU сьогодні добряче просіли ставки по ОВДП.
а ось і пояснення - НБУ знизив обліковку із 25% до 22%https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... avku-do-22
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15345
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:39
greenozon
Мали інсайдера
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 8007
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:56
V2 написав:greenozon
Мали інсайдера
Глобус 100% мав інсайдера! знизив депо із 21% до 19 напередодні зміни обліковки
і це вже не вперше в них такі різкі рухи спостерігаю
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15345
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 1464 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:27
https://www.unian.net/economics/finance ... 42864.html
nekefer написав:
наверное в бюджет закладывают погашение и скупают депутаты
такая вот новость, рынок всегда знает чтото раньше других
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 612
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|56671
|
Вів 10 тра, 2022 15:21
V2
|