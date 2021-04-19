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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 500501502503
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:06

V2 Були й по 22%, все літо потихеньку дорожчають. Цікаво, чи будуть ще нові довгі випуски - на 27-28 роки?
anmyronyuk1
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вже і Сенс грохнув вниз ставки
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:42

  anmyronyuk1 написав:V2 Були й по 22%, все літо потихеньку дорожчають. Цікаво, чи будуть ще нові довгі випуски - на 27-28 роки?

Наверняка будут. Будет ли на них доходность выше чем, скажем, 10% годовых - это другой вопрос.
moveton
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