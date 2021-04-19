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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:06
V2 Були й по 22%, все літо потихеньку дорожчають. Цікаво, чи будуть ще нові довгі випуски - на 27-28 роки?
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:36
вже і Сенс грохнув вниз ставки
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:42
anmyronyuk1 написав:V2
Були й по 22%, все літо потихеньку дорожчають. Цікаво, чи будуть ще нові довгі випуски - на 27-28 роки?
Наверняка будут. Будет ли на них доходность выше чем, скажем, 10% годовых - это другой вопрос.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 17:34
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