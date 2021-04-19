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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:07

Re: Ринок ОВДП

moveton написав:
  5396669 написав:Но если вы рассказываете - рассказывайте точнее! Суммы было большие и очень!

В чате точная сумма не называлась. Я так понял, что раз P2P с его типовым ограничением в 30к на операцию, то не особенно. Ну и главное, что триггером была не сумма. Ладно, принял, что ошибся :oops:
Да, вы правы - суммы были до 30-50 тыс и повторяющиеся. Но общее накопление на счете было больше 2М.
Думаю все это в комплексе сыграло триггером.


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5396669
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:42

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/19/701329/
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 01:48

  Вадимка написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/19/701329/

"Правда, донаты на ВСУ через UNITED24 на "Армия дронов" и операции по покупке военных облигаций проводятся без комиссии."
Что, собственно, и ожидалось. Будем теперь на это ссылаться, как на источник "с чего мы взяли" 8)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 02:13

moveton а вот здесь ще говориться про банковские комиссии. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/06/21/701415/
Вадимка
 
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